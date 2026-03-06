Durante le prove libere del GP Australia di Formula 1, la Ferrari si è distinta nella prima sessione con Leclerc che ha registrato il miglior tempo di 1'20

La prima sessione è firmata dalla Ferrari con Leclerc che ha chiuso in 1'20"267, nella seconda Mclaren la più veloce con Piastri Avvio incoraggiante per la Scuderia Ferrari nel weekend del Gran Premio d’Australia a Melbourne. La prima giornata di prove libere ha mostrato segnali positivi per il team di Maranello, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton protagonisti nella sessione mattutina. Nel pomeriggio, però, la risposta delle rivali non si è fatta attendere. Nelle Libere 1 la Ferrari ha dettato il ritmo: Leclerc ha chiuso al comando davanti al compagno di squadra Hamilton, mentre Max Verstappen ha portato la Red Bull Racing al terzo posto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - F1, GP Australia: Ferrari veloce nelle libere, Piastri davanti nella seconda sessione

Cos’è successo nelle prove libere del GP Australia F1 2026: Ferrari brilla in FP1, lampo Piastri in FP2Ferrari subito forte con Leclerc e Hamilton nelle FP1 del GP d'Australia F1 2026, poi nelle FP2 arriva la risposta di McLaren e Mercedes con Piastri...

F1 Gp Australia, Piastri comanda prove libere e Ferrari c’è(Adnkronos) – Oscar Piastri il più veloce nella prima giornata di prove libere del Gp d’Australia che domenica 8 marzo apre il Mondiale 2026 di...

