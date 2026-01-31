Un’ondata di gelo sta per colpire l’Europa occidentale. Le correnti fredde provenienti dal Nord America stanno raggiungendo il continente, portando temperature molto basse e condizioni di forte freddo. Le previsioni parlano di un calo improvviso dei valori termici, che potrebbe durare diversi giorni. La gente si prepara a affrontare il freddo intenso, mentre le autorità invitano a prendere precauzioni contro il gelo.

Un’intensa ondata di freddo polare sta per investire l’Europa occidentale, dopo aver già provocato un’apocalisse di gelo nel Nord America. Le correnti gelide provenienti dal bacino artico, spinte da una destabilizzazione del vortice polare, si stanno spostando verso l’Atlantico settentrionale e minacciano di raggiungere le regioni occidentali del continente europeo già nella prima decade di febbraio. L’Italia, in particolare le aree settentrionali e quelle alpine, potrebbe essere coinvolta da un repentino calo termico, con temperature che potrebbero scendere ben al di sotto della media stagionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Freddo polare in arrivo: correnti gelide da nord America minacciano l’Europa occidentale

