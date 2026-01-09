Estrazioni del Lotto di venerdì 9 gennaio 2026 | la ruota di Napoli

Ecco i numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di venerdì 9 gennaio 2026 sulla ruota di Napoli: 39, 38, 65, 83, 53. Di seguito, sono riportati anche i numeri estratti su tutte le ruote. Un aggiornamento utile per chi segue con attenzione le estrazioni e desidera conoscere i risultati più recenti.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 9 gennaio 2026: numeri vincenti e quote di oggi in diretta - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di venerdì 9 gennaio 2026: su Leggo. leggo.it

Superenalotto oggi venerdì 9 gennaio 2026: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto - Il montepremi di questa sera ha raggiunto quota 102 milioni e 900mila euro ... ilgiorno.it

