L'estrazione del Lotto di venerdì 2 gennaio 2026 ha riguardato anche la ruota di Napoli, con i numeri vincenti: 73, 5, 29, 70 e 86. Di seguito vengono riportati i numeri estratti su tutte le ruote, offrendo un quadro completo dei risultati di questa sessione.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di venerdì 2 gennaio 2026:73 - 5 - 29 - 70 - 86I numeri vincenti su tutte le ruote. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Estrazioni del Lotto di venerdì 2 gennaio 2026: la ruota di Napoli

