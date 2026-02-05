Esplosione nella notte a Napoli palazzina inagibile | evacuati 13 residenti

Una forte esplosione ha scosso la notte a Napoli, in via Generale D’Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena. L’incidente si è verificato poco dopo mezzanotte e ha reso inagibile una palazzina. Nessuno si è fatto male, ma 13 residenti sono stati evacuati in fretta. Le prime ipotesi puntano a una bombola di GPL come causa dello scoppio.

Forte esplosione poco dopo la mezzanotte in via Generale D'Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena. Nessun ferito, ma l'edificio è stato dichiarato inagibile dopo lo scoppio, forse causato da una bombola di GPL. Paura nella notte a Napoli, dove una violenta esplosione si è verificata circa un'ora dopo la mezzanotte all'interno di una palazzina di via Generale D'Ambrosio, nel quartiere San Carlo Arena. Fortunatamente non si registrano feriti. Secondo una prima ipotesi, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da una perdita di gas proveniente da una bombola di GPL. L'esplosione ha completamente sventrato un appartamento disabitato situato al piano terra dello stabile.

