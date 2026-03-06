Esplode bomba ad Acilia alle porte di Roma Devastato bar

Una bomba è esplosa durante la notte a Acilia, alle porte di Roma sud, causando la distruzione di un bar. L'esplosione ha danneggiato gravemente l'edificio, senza segnalare vittime. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

La cronaca. Esplode una bomba nel pieno della notte. Distrutto un bar di Acilia, alle porte di Roma sud. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Esplode bomba ad Acilia alle porte di Roma. Devastato bar Fa esplodere una bomba davanti a un bar di Acilia: fermato un uomo, indagini in corsoPaura nella notte ad Acilia, nel quadrante sud-ovest di Roma, dove un ordigno artigianale è stato fatto esplodere davanti a un bar. Fa esplodere una bomba davanti un bar di Acilia, fermato dai carabinieri: indagini in corsoI carabinieri hanno rintracciato in tempi record un 62enne per l'esplosione di un ordigno davanti al bar Primo Coffee Shop di Acilia. Esplode bomba ad Acilia alle porte di Roma. Devastato bar Aggiornamenti e notizie su Esplode bomba. Argomenti discussi: Bologna, manifestanti anti-Lagarde incontrano secondo cordone agenti. Boato nella notte ad Acilia: bomba distrugge un bar. Fermato un 62enne in fugaSul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. In passato nel quartiere c'erano stati altri fatti simili ... romatoday.it Acilia, fa esplodere bomba davanti a un bar: fermato un 62enneUn forte boato ha scosso la notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo ad Acilia, quartiere di Roma, provocando danni ingenti all’ingresso del Primo Coffee Shop, ... thesocialpost.it