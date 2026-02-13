Sostituzione carte d' identità cartacee | nuovi sportelli e orari per il servizio

Il Comune ha annunciato che, dal 3 agosto 2026, le carte d'identità cartacee non saranno più valide, a causa dell’introduzione ufficiale delle carte elettroniche. Per agevolare i cittadini, sono stati aumentati gli sportelli disponibili presso gli uffici e sono stati estesi gli orari di apertura. Da settembre, sarà possibile recarsi presso i nuovi punti di assistenza anche nel pomeriggio e durante i fine settimana.

Dal 2 marzo alla sede centrale si aggiungeranno, di mattina, anche le delegazioni Oriente e Carbonara. L'assessore Iacovone: "Ampliamo possibilità di prenotazione per i cittadini" Dal 3 agosto 2026 le carte di identità cartacee non saranno più valide. Per questa ragione, per consentire ai cittadini la sostituzione con le carte d'identità elettroniche (Cie) il Comune ha previsto un ampliamento degli sportelli e delle fasce orarie per richiedere il servizio. Per agevolare i numerosi cittadini interessati alla sostituzione, a partire dal 2 marzo, allo sportello dedicato già operativo presso la sede centrale della ripartizione Servizi Demografici di largo Fraccacreta, si sommerà, sempre nella fascia oraria 9-13, uno sportello ad hoc anche presso le delegazioni di Oriente e di Carbonara.