Il Comune di Giussano ha annunciato una revisione degli orari di apertura degli sportelli comunali, con l’obiettivo di migliorare l'accessibilità e la comodità per i cittadini. Questa modifica rappresenta un intervento importante per garantire un servizio più efficiente e vicino alle esigenze della comunità, segnando un passo significativo nel rapporto tra amministrazione e cittadini.

Sembra una comunicazione di routine ma a Giussano questa è quasi una svolta epocale: il Comune rivede gli orari di apertura dei suoi uffici per cercare di facilitare i cittadini. La novità scatterà da febbraio. Da quel giorno gli uffici e i servizi comunali saranno accessibili con nuovi orari, studiati per migliorare l’accessibilità e offrire ai cittadini maggiore flessibilità. A balzare all’occhio, su tutto, è la novità del mercoledì: sarà introdotta una nuova fascia oraria continuativa durante la pausa pranzo. Gli uffici saranno infatti aperti dalle 8.30 alle 14, senza interruzioni. Una novità destinata a produrre notevoli conseguenze: permette infatti di usufruire dei servizi comunali a tutti coloro che lavorano in zona e che, approfittando della pausa pranzo, non dovranno più chiedere ferie o permessi per potersi recare agli sportelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovi orari per gli sportelli comunali

