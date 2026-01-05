Ciclotombolella con i Cicloverdi Fiab Napoli ovvero party in bici

La Ciclotombolella con i Cicloverdi Fiab Napoli è un’occasione per scoprire la città in sella a una bicicletta. L’appuntamento è in piazza Plebiscito alle 9:30, con partenza alle 9:45. Il percorso attraversa alcuni tra i luoghi più suggestivi di Napoli, offrendo un’esperienza tranquilla e rispettosa dell’ambiente. L’evento si svolgerà nel quadro della mostra Ciclotombolella 2026, promuovendo mobilità sostenibile e convivialità.

