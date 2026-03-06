ESCLUSIVA – Napoli Lucca già fuori rosa al Nottingham? La verità dietro la scelta degli inglesi

Lorenzo Lucca, attaccante di proprietà del Napoli, è attualmente in prestito al Nottingham Forest e non è stato convocato per le ultime due partite di campionato, contro Brighton e Manchester City. La sua assenza dal campo ha attirato l’attenzione, considerando che non ha partecipato alle gare ufficiali del club inglese nelle ultime settimane. La situazione ha sollevato interrogativi sulla sua posizione nel team.

Lorenzo Lucca continua a vivere un momento complicato al Nottingham Forest. L'attaccante di proprietà del Napoli, in prestito in Premier, ha saltato anche la sfida contro il Manchester City ed è rimasto fuori dai convocati per la seconda partita consecutiva dopo quella con il Brighton. Da chiarire, però, che non è fuori rosa: è a Roma per controlli medici, a causa del fastidio alla caviglia che l'ha costretto a fermarsi. Lucca, nessuna esclusione dalla rosa: l'attaccante è a Roma. Nella gara di Conference League della settimana scorsa contro il Wolverhampton, Lucca è stato sostituito all'intervallo dopo un primo tempo abbastanza difficile. Da quel momento, sono partite le voci di una possibile esclusione per motivi non legati alla forma fisica. Napoli, l'esperienza di Lorenzo Lucca in Inghilterra è già finita: tornerà a giugnoIl destino di Lorenzo Lucca sembra ormai segnato: a fine stagione l'attaccante rientrerà al Napoli, mettendo fine alla sua esperienza inglese. Napoli, Lucca-Nottingham Forest, storia già al capolinea: ritorno in azzurro sempre più probabileIl prestito non sembra destinato a trasformarsi in qualcosa di diverso e, salvo sorprese, l'estate potrebbe riportare Lucca in azzurro, dove però il suo futuro resta tutto da scrivere.