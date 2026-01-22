Mercato Napoli Lucca vicino al sì al Nottingham Forest | Conte punta ad averlo in panchina contro la Juve

Il mercato del Napoli si muove con attenzione, mentre Lorenzo Lucca si avvicina al Nottingham Forest, con un accordo prossimo alla perfezione. La cessione di Noa Lang al Galatasaray si sta concludendo, creando spazio per nuove trattative. In particolare, Antonio Conte mira a includere Lucca nella rosa del Nottingham Forest, con l’obiettivo di averlo disponibile contro la Juventus.

