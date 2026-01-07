Il 9 gennaio esce “Acquario”, il nuovo singolo di Ultimo, disponibile in radio e digitale. Pubblicato dall’etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe, il brano rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso artistico dell’artista romano. Questa uscita conferma l’attenzione di Ultimo verso la propria musica, offrendo ai fan un nuovo approfondimento del suo stile e della sua capacità di raccontare emozioni.

Roma, 7 gen. (askanews) – Venerdì 9 gennaio arriva in radio e in digitale “Acquario”, il nuovo singolo di Ultimo, sotto etichetta indipendente Ultimo Records, distribuito da Believe. L’annuncio dalle pagine social dell’Artista: “ACQUARIO, il mio nuovo singolo fuori domani a mezzanotte”. Ecco spiegato quindi l’indizio che il cantautore romano aveva voluto dare ai suoi fan che hanno acquistato ULTIMO LIVE STADI 2025, all’interno del quale si trovava un cartoncino lenticolare in cui si alternavano il simbolo dell’infinito e quello del segno zodiacale dell’acquario. L’uscita del nuovo singolo accende un faro su quello che si prepara a essere l’anno più importante della carriera di ULTIMO, nell’attesa di ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, il grande evento live del prossimo anno che si terrà il 4 LUGLIO a ROMA – TOR VERGATA. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

