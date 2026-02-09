Colleoni ha appena pubblicato il suo nuovo singolo, “Sinonimi e contrari”. È disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radio. Il brano anticipa l’uscita del suo primo album, “Portulaca”, prevista per il 6 febbraio 2026.

. È disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radio “Sinonimi e contrari”, il nuovo singolo del cantautore novarese Colleoni, che anticipa l’album d’esordio “Portulaca”, in uscita il 6 febbraio 2026. “Sinonimi e contrari” è un brano pop dalla struttura atipica, costruito esclusivamente su strofe, senza ritornello, intervallate da parti strumentali che si espandono progressivamente fino a un finale ridondante e crescente, capace di amplificare e sublimare il senso complessivo della canzone. Il testo ruota attorno al modo in cui ciascuno di noi interpreta la realtà che lo circonda. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - COLLEONI – ESCE “SINONIMI E CONTRARI”, IL NUOVO SINGOLO

Approfondimenti su Colleoni Singolo

