COLLEONI – ESCE SINONIMI E CONTRARI IL NUOVO SINGOLO
Colleoni ha appena pubblicato il suo nuovo singolo, “Sinonimi e contrari”. È disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radio. Il brano anticipa l’uscita del suo primo album, “Portulaca”, prevista per il 6 febbraio 2026.
"Sinonimi e contrari", il nuovo singolo del cantautore novarese Colleoni
