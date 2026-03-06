Eros Ramazzotti su Sal Da Vinci | Il suo pezzo lo conosco da quando l’ho invitato in Nazionale cantanti a fine anni 90

Eros Ramazzotti ha commentato il brano presentato da Sal Da Vinci al Festival di Sanremo, affermando di conoscere la canzone fin dai tempi in cui lo ha invitato nella Nazionale Cantanti, alla fine degli anni Novanta. Le sue parole hanno suscitato attenzione tra i fan e gli esperti di musica, dando nuovo impulso al discorso sul pezzo di Da Vinci.

Le parole di Eros Ramazzotti sul brano presentato da Sal Da Vinci al Festival di Sanremo hanno acceso il dibattito tra addetti ai lavori e pubblico. Durante una tappa del suo tour mondiale, il cantautore romano ha espresso una valutazione piuttosto diretta sul pezzo del collega napoletano, definendolo distante dall’attuale panorama musicale italiano. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di un incontro con i giornalisti mentre Ramazzotti si trovava a Copenaghen, impegnato in una delle 85 date della tournée internazionale che lo porterà sui palchi di tutto il mondo fino alla metà del 2027. Un tour che ha già registrato numeri importanti con circa 700 mila biglietti venduti e che in estate toccherà anche gli stadi italiani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Sanremo 2026, Sal Da Vinci: “Ho tenuto la mano di Sayf perché l’ho sentito come un figlio. Il primo posto lo dedico a Geolier, stacco un pezzo del mio premio e glielo do”Sal Da Vinci è ancora frastornato ma al settimo cielo per la sua vittoria al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”.

