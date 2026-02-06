Questa sera allo Spazio Rossellini di Roma va in scena “Ero un bullo”, uno spettacolo tratto dal libro di Andrea Franzoso. La rappresentazione racconta la storia di Daniel Zaccaro, un giovane che ripercorre il suo passato da bullo. L’evento si svolge alle 21:00, attirando un pubblico curioso di ascoltare una testimonianza diretta e senza filtri.

Cosa: Lo spettacolo teatrale di prosa Ero un bullo, tratto dal libro di Andrea Franzoso.. Dove e Quando: Spazio Rossellini, Roma; 9 febbraio ore 21:00.. Perché: Una potente storia vera di riscatto e seconde possibilità, dal carcere minorile alla laurea.. L’appuntamento allo Spazio Rossellini di Roma per il 9 febbraio promette di essere molto più di una semplice serata a teatro. In scena va Ero un bullo, uno spettacolo di prosa che scava nelle pieghe più profonde e difficili della gioventù contemporanea, portando alla luce la vera storia di Daniel Zaccaro. Tratto dal bestseller di Andrea Franzoso, edito da DeAgostini Libri, il lavoro teatrale rappresenta un viaggio emotivo e sociologico che attraversa il buio della devianza giovanile per approdare alla luce di una rinascita insperata. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - “Ero un bullo”: la storia di Daniel Zaccaro allo Spazio Rossellini

Approfondimenti su Daniel Zaccaro

Lunedì 22 gennaio 2026 alle ore 21, allo Spazio Rossellini di Roma, si terrà l’anteprima nazionale dello spettacolo di danza Argus – nuovi dispositivi di salvataggio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Daniel Zaccaro

Argomenti discussi: Ero un bullo – lo spettacolo; Nola, Andrea Franzoso presenta il nuovo libro La Costituzione allo specchio contro bullismo e indifferenza; A La Tenda, talk, fumetti e reading; Il bullismo visto dai miei occhi: nuova edizione per il concorso scolastico promosso da Sbulloniamo.

Ero un bullo, la storia di Daniel Zaccaro arriva al Convitto Carlo AlbertoIn occasione della Giornata contro il bullismo, l'istituto ospita l'autore del libro che racconta la caduta e la rinascita di un ragazzo ... lavocedinovara.com

Franzoso presenta il suo specchioLo scrittore Andrea Franzoso, dopo il successo di Ero un bullo, torna in Polesine per la presentazione del suo ultimo libro intitolato La Costituzione allo specchio, da pochi giorni uscito, ma ... polesine24.it