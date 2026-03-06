Epstein files una donna accusava Trump di violenza sessuale nel 2019

Nei nuovi documenti dell’FBI legati al caso Epstein si trova la testimonianza di una donna che nel 2019 ha accusato Donald Trump di averle rivolto violenza sessuale. La denuncia risale a diversi anni fa e fa parte delle evidenze emerse recentemente nel procedimento giudiziario. I documenti sono stati resi pubblici e forniscono dettagli sulle accuse rivolte all’ex presidente.

Nei nuovi documenti dell'Fbi sul caso Epstein emerge la denuncia di una donna che aveva accusato Donald Trump di violenza sessuale. Gli atti includono alcuni interrogatori svolti nel 2019, nei quali la presunta vittima sosteneva di essere stata aggredita sessualmente sia da Jeffrey Epstein sia da Trump, quando aveva tra i 13 e i 15 anni. Secondo la sua testimonianza, Epstein l'avrebbe portata a New York e nel New Jersey, presentandola successivamente a Trump, che l'avrebbe costretta a rapporti sessuali. La donna ha raccontato anche di aver ricevuto negli anni successivi telefonate minacciose che le intimavano di tacere, ritenute collegate a Epstein.