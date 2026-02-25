Epstein files scomparsi dei file su Trump | Censurate le accuse di violenza sessuale

Gli Epstein files rischiano di inguaiare Trump: il New York Times sostiene che siano stati censurati documenti con accuse al presidente Usa. Dei documenti mancanti. Omessi dal Dipartimento di Giustizia nell’ambito delle pubblicazioni degli Epstein files. E che riguarderebbero anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il New York Times svela che tra i documenti pubblicati ne mancano alcuni ritenuti chiave e che riguardano un’accusa di violenza sessuale nei confronti di Trump. Il Dipartimento di Giustizia a gennaio aveva pubblicato materiali per milioni di pagine, ma tra queste carte non c’erano le accuse a Trump di questa presunta violenza sessuale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

