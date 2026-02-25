Epstein files svaniti i documenti su una donna che accusava Trump | Diceva di essere stata molestata quando era minorenne

Non è solo una storia giudiziaria che ritorna. È una vicenda che continua a riemergere a ondate, scavando nelle pieghe del potere politico, finanziario e accademico americano. I nuovi sviluppi sugli «Epstein files» riaccendono interrogativi che non si sono mai davvero spenti. Secondo un’inchiesta di Npr, rilanciata e confermata dal New York Times, parte dei documenti legati al caso Jeffrey Epstein sarebbe stata pubblicata in modo incompleto dal dipartimento di Giustizia. In particolare, dal database ufficiale risulterebbero rimosse accuse che citano il presidente Donald Trump. Le carte mancanti non sarebbero poche: oltre cinquanta pagine, tra interrogatori dell’Federal Bureau of Investigation e appunti relativi ai colloqui con una delle accusatrici. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

