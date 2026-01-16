Denunciato un parcheggiatore abusivo per violazione del daspo urbano

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato un uomo di 75 anni di Catania per aver violato il daspo urbano (Dacur), un provvedimento che vieta l’accesso alle aree urbane. L’intervento è avvenuto nell’ambito di controlli finalizzati alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. La verifica ha confermato la presenza dell’uomo in zone interdette, portando alla sua denuncia per inosservanza delle disposizioni restrittive.

