Molesto in un negozio aggredisce gli agenti | trovato con un libro rubato e dell' hashish

Da veronasera.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia di Verona alla stazione di Porta Nuova. Durante l’intervento, ha mostrato comportamenti molesti e ha aggredito gli agenti, che lo hanno fermato. Nel corso delle formalità, sono stati trovati con lui un libro rubato e alcune dosi di hashish. L’arresto è avvenuto in conformità alle normative vigenti, garantendo il rispetto delle procedure di sicurezza e legalità.

Un 26enne italiano è stato arrestato dalla polizia di Stato di Verona, alla stazione di Porta Nuova, con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.Gli agenti del Settore Operativo Polizia Ferroviaria sono stati chiamati all'intervento all’interno di un negozio dello scalo veronese.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Leggi anche: Dopo il furto nel negozio aggredisce gli agenti

Leggi anche: Trovato con uno spinello in negozio: in casa aveva altre dosi di hashish e marijuana

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Molesto in un negozio, aggredisce gli agenti: trovato con un libro rubato e dell'hashish; 26enne ruba un libro poi aggredisce i poliziotti; Ubriaco, prende a pugni la vetrina di un negozio fino a infrangerla; Annabella, domani l'autopsia per confermare il suicidio e fugare i dubbi.

Ancona, giovane molesto in preda a uno stato di crisi bloccato dalla polizia dentro un negozioANCONA - Nella mattinata odierna, intorno alle ore 10.30, la Polizia di Stato è intervenuta in un esercizio commerciale del centro cittadino per segnalata presenza di un avventore molesto e ... corriereadriatico.it

Palpeggia due bambine in un negozio: denunciatoAvrebbe molestato sessualmente due amiche di soli 11 anni. Le minori avrebbero iniziato a gridare spaventate e scosse e, all’arrivo del padre di una delle due bambine, sarebbe nata tra il molestatore ... ilrestodelcarlino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.