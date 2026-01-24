Molesto in un negozio aggredisce gli agenti | trovato con un libro rubato e dell' hashish

Un uomo di 26 anni è stato arrestato dalla polizia di Verona alla stazione di Porta Nuova. Durante l’intervento, ha mostrato comportamenti molesti e ha aggredito gli agenti, che lo hanno fermato. Nel corso delle formalità, sono stati trovati con lui un libro rubato e alcune dosi di hashish. L’arresto è avvenuto in conformità alle normative vigenti, garantendo il rispetto delle procedure di sicurezza e legalità.

Un 26enne italiano è stato arrestato dalla polizia di Stato di Verona, alla stazione di Porta Nuova, con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.Gli agenti del Settore Operativo Polizia Ferroviaria sono stati chiamati all'intervento all'interno di un negozio dello scalo veronese.

