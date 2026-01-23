La nuova Ferrari SF-26 di Hamilton si ferma in mezzo alla pista dopo i primi giri | cosa è successo

Dopo i primi giri di prova, la Ferrari SF-26 di Hamilton si è fermata in pista. L'incidente, avvenuto subito dopo il debut ufficiale, ha attirato l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Al momento, le cause del fermo non sono ancora state ufficialmente chiarite, ma rappresentano un punto di interesse nella prima fase delle prove di questa vettura.

La Ferrari SF-26 debutta in pista pochi istanti dopo la presentazione: Hamilton completa i primi giri e poi si ferma in mezzo alla pista. Il rientro immediato non è un allarme tecnico: nello shakedown contano i dettagli e il regolamento è stringente.🔗 Leggi su Fanpage.it

Formula 1, oggi su Sky e NOW si svela la nuova Ferrari SF-26 con Leclerc e HamiltonOggi su Sky e NOW viene presentata la nuova Ferrari SF-26, la monoposto che accompagnerà Leclerc e Hamilton nella prossima stagione di Formula 1.

F1, la presentazione della Ferrari SF-26: orario e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tvIl 23 gennaio, a Fiorano, Ferrari svelerà la SF-26, la nuova monoposto di Formula 1 di Leclerc e Hamilton.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

F1, GP d'Olanda, la Ferrari di Lewis Hamilton a muro subito dopo il pit stop di Leclerc

Argomenti discussi: Ferrari, cosa ci si aspetta dalla nuova SF-26: ha già un carico di responsabilità; Quando viene presentata la nuova Ferrari? Il programma completo; F1, la presentazione della Ferrari SF-26: quando e dove vedere la nuova monoposto di Leclerc e Hamilton in tv; Presentazione Ferrari F1 2026: quando ci sarà, dove vederla e cosa aspettarsi dalla SF-26.

La nuova Ferrari di Hamilton e Leclerc: scheda tecnica e tutte le novità della SF-26A Fiorano è stata svelata la nuova rossa nell'anno della grande rivoluzione della Formula 1. Charles: Preparazione ancora più approfondita ... tuttosport.com

Nuova Ferrari SF-26, cosa cambia per Hamilton e Leclerc: dall'abitacolo bianco ai nuovi propulsori ibridiNon è San Valentino, come da tradizione, eppure ci si innamora anche oggi che è un semplice venerdì 13 gennaio. La Ferrari ha tolto i veli alla nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2026: la SF ... corrieredellosport.it

Formula1, svelata la nuova #Ferrari, obiettivo riscatto facebook

Il video e le foto della nuova Ferrari che gareggerà nel Mondiale 2026 di Formula 1 x.com