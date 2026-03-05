Hamilton trova a Melbourne il nuovo ingegnere | Grosjean si unisce alla Ferrari direttamente in Australia

Nel box della Ferrari a Melbourne si nota la presenza del nuovo ingegnere di Hamilton, mentre Grosjean si unisce ufficialmente alla squadra Ferrari direttamente in Australia. La scorsa notte, entrambe le novità sono state confermate. La squadra ha accolto il nuovo staff e il pilota francese si è presentato al paddock per la prima volta in questa stagione.

Nel box della Ferrari a Melbourne non è passata inosservata la presenza di quello che sarà il nuovo ingegnere di pista di Lewis Hamilton nel corso del Mondiale di Formula 1 2026: l'ex McLaren Cedric Michel-Grosjean si è unito direttamente in Australia alla scuderia di Maranello e nelle prime gare sarà affiancato dal "traghettatore" Carlo Santi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché il nuovo ingegnere di Hamilton arriverà in Ferrari a Mondiale F1 iniziato: chi sostituirà AdamiLa Ferrari ha scelto una soluzione tampone dopo l'uscita di scena di Riccardo Adami dal box di Lewis Hamilton.

Chi sarà il nuovo ingegnere di pista di Hamilton in Ferrari al posto di Adami: perché non sarà “Bono”Riccardo Adami lascia il muretto Ferrari accanto a Lewis Hamilton alla vigilia del Mondiale F1 2026.

