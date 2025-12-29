Vigilante Il GSE avvicina la transizione energetica a imprese e cittadini

Il GSE svolge un ruolo chiave nella transizione energetica, avvicinando imprese e cittadini alle fonti rinnovabili. Nel 2025, il Gestore dei Servizi Energetici ha distribuito 16 miliardi di euro di incentivi e gestito oltre 3,8 miliardi di risorse del PNRR. Questi interventi contribuiscono a promuovere un sistema energetico più sostenibile e responsabile, favorendo lo sviluppo di tecnologie pulite e il risparmio energetico a livello nazionale.

ROMA (ITALPRESS) – Il Gestore dei Servizi Energetici nel 2025 ha erogato 16 miliardi di euro di incentivi erogati e gestito oltre 3,8 miliardi di risorse PNRR. Numeri che fotografano il ruolo centrale della società pubblica nel sostenere la transizione energetica del Paese, accompagnando cittadini, imprese ed enti locali verso gli obiettivi di decarbonizzazione con un approccio pragmatico orientato alla riduzione dei costi energetici. “La transizione energetica non è soltanto un tema di obiettivi ambientali, è anche una profonda trasformazione del settore produttivo italiano”, spiega Vinicio Mosè Vigilante, amministratore delegato del GSE, in un’intervista a Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Transizione 5.0, Albanese: "Esaurito il piano che doveva accompagnare le imprese nella trasformazione digitale ed energetica" Leggi anche: Imprese e transizione energetica. Bollette ancora troppo pesanti: "Contiamo sui benefici della Zls" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vigilante “Il GSE avvicina la transizione energetica a imprese e cittadini”. Vigilante “Il GSE avvicina la transizione energetica a imprese e cittadini” - it ROMA (ITALPRESS) – Il Gestore dei Servizi Energetici nel 2025 ha erogato 16 miliardi di euro di incentivi erogati e gestito oltre 3,8 miliardi di risorse PNRR. msn.com

Gse, 16 miliardi di euro di incentivi per la transizione energetica nel 2025 - Il Gestore dei Servizi Energetici nel 2025 ha erogato 16 miliardi di euro di incentivi e gestito oltre 3,8 miliardi di risorse ... stream24.ilsole24ore.com

Gse, Vigilante: "Nel 2025 16 mld di incentivi per la transizione energetica" - Il Gestore dei Servizi Energetici nel 2025 ha erogato 16 miliardi di incentivi e gestito oltre 3,8 miliardi di risorse PNRR. msn.com

Durante il digiuno di Biagio Conte nella Cattedrale di Palermo si avvicina una mamma nomade che gli offre da mangiare, un gesto che lo colpì particolarmente. #biagioconte - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.