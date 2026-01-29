estra sottoscrive un corporate ppa con statkraft per la fornitura di energia rinnovabile

Estra ha firmato un accordo con Statkraft, il gigante europeo dell’energia rinnovabile. La società toscana si impegna così a comprare energia pulita a lungo termine, puntando a ridurre l’impatto ambientale e a garantire una fornitura più sostenibile. La firma segna un passo importante per Estra, che vuole rafforzare la propria presenza nel settore delle rinnovabili.

Arezzo, 29 gennaio 2026 – Estra ha sottoscritto un Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) di lungo periodo con Statkraft, primo produttore europeo di energia rinnovabile. L’accordo, siglato tramite la controllata Estra Energie, si inserisce nel percorso industriale del Gruppo e nel rafforzamento di una strategia orientata alla decarbonizzazione dei consumi elettrici e alla stabilità degli approvvigionamenti energetici. Il CPPA, valido per il periodo 2026–2030, prevede la fornitura di 10 GWh di energia elettrica rinnovabile all’anno a prezzo fisso. I volumi saranno destinati ad Alia e Revet, società appartenenti alla multiutility Plures, di cui Estra rappresenta l’attore industriale di riferimento nel settore energetico, e consentiranno di coprire circa il 26% del fabbisogno complessivo annuo delle due aziende. 🔗 Leggi su Lanazione.it

