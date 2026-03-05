Energia a Key 2026 consegnato il premio Lorenzo Cagnoni

A Key 2026 è stato consegnato il premio Lorenzo Cagnoni, riconoscimento che valorizza l’innovazione e l’eccellenza tecnologica nel settore energetico. La cerimonia si è svolta a Roma il 5 marzo, coinvolgendo rappresentanti di aziende e istituzioni impegnate nella transizione energetica. Il premio viene assegnato ogni anno a chi si distingue nel campo, sottolineando l’importanza della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Innovazione ed eccellenza tecnologica per la transizione energetica sono state premiate a Key 2026 con il Premio Innovation Lorenzo Cagnoni, consegnato alle sette aziende espositrici che si sono distinte per i progetti più all'avanguardia e alle sette start-up dell'Innovation District più innovative, in ciascuno dei sette settori merceologici della manifestazione (solare, eolico, idrogeno, efficienza energetica, energy storage, e-mobility e Sustainable City). Hanno consegnato la targa agli espositori: il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti, la Global Exhibition Director della divisione Green & Technology di Ieg Alessandra Astolfi, la project manager di Key Giorgia Caprioli e il segretario generale di Motus-E Francesco Naso.