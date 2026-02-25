Prysmian a KEY 2026 | il futuro integrato di energia e data center

Prysmian porta a KEY 2026 soluzioni integrate per energia e connettività dei data center. Dal 4 al 6 marzo a Rimini, l’azienda italiana presenterà tecnologie per l’integrazione tra energia rinnovabile e infrastrutture digitali. L’evento è l’occasione per discutere la crescita esponenziale dei data center e la necessità di reti più robuste e flessibili, in un contesto dove la domanda energetica e la connettività ad alte prestazioni diventano fattori critici. L’integrazione tra energia e dati: la sfida del futuro. Immagina un mondo dove l’energia pulita e i data center si fondono in un ecosistema perfettamente integrato. È questo il futuro che Prysmian vuole presentare a KEY 2026, la fiera europea di riferimento per la transizione energetica. Dal 4 al 6 marzo, al Rimini Expo Centre, l’azienda italiana sarà protagonista con soluzioni innovative per l’energia e la connettività. 🔗 Leggi su Ameve.eu

