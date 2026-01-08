Gelo in Emilia Romagna a Conselice le minime hanno sfiorato i meno 12 gradi | la mappa dei paesi più freddi

Nell’Emilia Romagna, le temperature stazionano su valori molto bassi, con Conselice che ha registrato minime quasi a -12°C. La mappa dei paesi più freddi evidenzia un’intensa ondata di gelo, favorita da cielo sereno, assenza di vento e terreni imbiancati dalla neve recente. Questi dati permettono di comprendere meglio le caratteristiche climatiche di questa fase invernale nella regione.

Ravenna, 8 gennaio 2026 – “Cielo completamente sgombro da nubi, assenza di vento e soprattutto terreni ancora imbiancati a seguito della nevicata del giorno dell’Epifania. Un mix pressoché perfetto per trasformare, nel faentino e in Bassa Romagna, l’odierna alba, segnatamente alla prima decade del mese, in una delle più gelide degli ultimi 25 anni”. Provincia di Ravenna. Così il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli commenta le eccezionali temperature minime che si sono registrate in nottata, con punte massime alle prime luci del giorno. “La zona della provincia di Ravenna in cui la colonnina di mercurio è scesa maggiormente è stata Chiesanuova di Conselice (zona ‘Tarabina’) con meno 11. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

