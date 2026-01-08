Gelo in Emilia Romagna a Conselice le minime hanno sfiorato i -12 gradi | la mappa dei paesi più freddi

Nelle ultime ore, l’Emilia Romagna ha registrato temperature molto basse, con Conselice che ha raggiunto i -12°C. La mappa dei paesi più freddi evidenzia un’ondata di gelo che interessa diverse zone della regione. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da cieli sereni, assenza di vento e terreni ancora ricoperti di neve, frutto della nevicata verificatasi durante l’Epifania.

Ravenna, 8 gennaio 2026 – "Cielo completamente sgombro da nubi, assenza di vento e soprattutto terreni ancora imbiancati a seguito della nevicata del giorno dell'Epifania. Un mix pressoché perfetto per trasformare, nel faentino e in Bassa Romagna, l'odierna alba, segnatamente alla prima decade del mese, in una delle più gelide degli ultimi 25 anni". Provincia di Ravenna. Così il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli commenta le eccezionali temperature minime che si sono registrate in nottata, con punte massime alle prime luci del giorno. "La zona della provincia di Ravenna in cui la colonnina di mercurio è scesa maggiormente è stata Chiesanuova di Conselice (zona 'Tarabina') con meno 11.

