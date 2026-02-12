Affitti brevi | il governo blocca la legge dell’Emilia-Romagna Bologna al centro della battaglia

Il governo ha deciso di bloccare la legge dell’Emilia-Romagna sugli affitti brevi. La decisione arriva dopo che la Regione aveva approvato la nuova normativa, ma ora il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnarla davanti alla Corte costituzionale. La battaglia tra Roma e Bologna si fa sempre più aperta, con il centro della disputa che resta proprio la città emiliana.

Nuovo fronte di tensione istituzionale tra governo e Regione Emilia-Romagna. Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare la legge regionale che disciplina gli affitti brevi, approvata dall'Assemblea legislativa il 17 dicembre, dopo 48 ore di discussione in aula, con l'obiettivo di introdurre.

