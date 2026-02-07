Emergenza valanghe | in Valtellina un morto e un disperso in Trentino scialpinista gravissimo
Due valanghe colpiscono due zone diverse in Italia, lasciando dietro di sé un morto e un disperso in Valtellina, mentre in Trentino un scialpinista è in condizioni gravissime. Gli incidenti sono avvenuti a poche ore di distanza, creando apprensione tra gli appassionati di montagna e le squadre di soccorso.
I due incidenti si sono verificati praticamente nelle stesse ore in due zone montuose del paese. In uno dei due casi, una persona è morta mentre un’altra risulta dispersa. Continua l’emergenza slavine nelle regioni montuose del paese Attimi di panico e tensione sulle montagne italiane con due valanghe sopraggiunte, nelle stesse ore, nelle regioni della Lombardia e del Trentino Alto-Adige. Tra le cime lombarde la massa di neve ha causato un decesso e un disperso, mentre nel secondo caso non vi sono stati morti ma solo feriti, seppure in gravi condizioni. Nel primo incidente, una valanga si è staccata intorno alle 12 sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, provincia di Sondrio, in Valtellina, e ha travolto tre scialpinisti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Due valanghe travolgono scialpinisti in Valtellina e Trentino: un morto, un disperso e un ferito grave
Questa mattina, intorno alle 12, una valanga ha travolto tre sci-alpinisti sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia.
Valanga travolge tre sciatori in Valtellina: un morto e un disperso. In Trentino un ferito in condizioni gravissime
Una valanga in Valtellina ha travolto tre sciatori.
Valanga in Valtellina, salgono a due le vittime(ANSA) - SONDRIO, 07 FEB - Salgono a due le vittime della valanga che si è staccata all'ora di pranzo in Valtellina. L'escursionista disperso è ... notizie.tiscali.it
Valtellina: Tragico Incidente Mortale, Valanga Colpisce ScialpinistiLo scorso sabato, 7 febbraio, un drammatico evento ha colpito le montagne della Valtellina. Una valanga si è staccata sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, travolgendo tre scialpinisti ... notizie.it
+ + + Valanghe a Sella Nevea e Casera Razzo: doppia emergenza in montagna, soccorsi in corso + + + Due attivazioni quasi simultanee nel primo pomeriggio. In entrambi i casi si segnalano persone sepolte sotto la neve: il pericolo valanghe, segnalato nel b facebook
