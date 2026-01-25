Ecomusei del Piemonte dalla Regione oltre 400mila euro per sostenerli

La Regione Piemonte ha stanziato oltre 400 mila euro per sostenere gli Ecomusei presenti sul territorio. Questo intervento mira a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale diffuso, promuovendo iniziative che favoriscono la conoscenza e la preservazione delle tradizioni locali. Un impegno volto a rafforzare l’identità culturale della regione e a sostenere le comunità coinvolte nel processo di conservazione del patrimonio.

La somma è stata stanziata per le attività svolte nel corso del 2025. L'assessora Chiarelli: "Gli Ecomusei sono una rete preziosa per la nostra regione, sostenere il loro lavoro significa investire nelle comunità locali" La Regione Piemonte conferma il proprio impegno a favore della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale diffuso attraverso il sostegno al sistema degli Ecomusei. "Gli Ecomusei rappresentano una rete preziosa per la salvaguardia dell'identità dei territori e per la trasmissione della memoria collettiva - ha sottolineato l'assessora regionale alla Cultura Marina Chiarelli -.

