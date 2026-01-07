Bus rapido fra Casalotti e Battistini | 400mila euro dalla Regione per il collegamento con la Metro A

Da fanpage.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lazio ha destinato 400mila euro per il potenziamento del collegamento tra Casalotti e Battistini con un bus rapido. Il progetto prevede un servizio su corsie dedicate, facilitando il collegamento con la Metropolitana A. Questa iniziativa mira a migliorare la mobilità locale, offrendo un'opzione di trasporto più efficiente per i pendolari della zona.

La Regione Lazio finanzia con 400mila euro il Bus rapido fra Casalotti e Battistini. Previsto un servizio veloce su corsie dedicate fino alla Metro A. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Fiumicino, dalla Regione 400mila euro per la valorizzazione di beni storici e culturali

Leggi anche: Comuni lacuali, 400mila euro dalla Regione: fondi anche per Marta e Capodimonte

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

bus rapido casalotti battistiniBus rapido fra Casalotti e Battistini: 400mila euro dalla Regione per il collegamento con la Metro A - La Regione Lazio finanzia con 400mila euro il Bus rapido fra Casalotti e Battistini. fanpage.it

bus rapido casalotti battistiniLAZIO; D’AMATO (AZ): COLLEGAMENTO RAPIDO CASALOTTI–BATTISTINI, 400MILA EURO AL COMUNE DI ROMA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. RISULTATO CONCRETO GRAZIE A ... - “Grazie a un emendamento che ho presentato alla legge di bilancio regionale, sono stati stanziati per il Comune di Roma 400 mila euro per la progettazione esecutiva del sistema di Bus Rapid Transit ... lagone.it

Azione canta vittoria sul bus rapido tra Casalotti e Battistini: “Grazie alla nostra mobilitazione” - La nota di Azione sul Bus Rapid Transit che collegherà Casalotti a Battistini: “Dopo mesi di mobilitazione popolare, petizioni e pressioni istituzionali, arriva un cambio di passo nella questione del ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.