Bus rapido fra Casalotti e Battistini | 400mila euro dalla Regione per il collegamento con la Metro A
La Regione Lazio ha destinato 400mila euro per il potenziamento del collegamento tra Casalotti e Battistini con un bus rapido. Il progetto prevede un servizio su corsie dedicate, facilitando il collegamento con la Metropolitana A. Questa iniziativa mira a migliorare la mobilità locale, offrendo un'opzione di trasporto più efficiente per i pendolari della zona.
La Regione Lazio finanzia con 400mila euro il Bus rapido fra Casalotti e Battistini. Previsto un servizio veloce su corsie dedicate fino alla Metro A. 🔗 Leggi su Fanpage.it
