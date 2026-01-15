McKennie Juventus possibile addio a gennaio? Su di lui interesse di diversi club ecco cosa può succedere

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus è al centro delle speculazioni di mercato. Con diversi club interessati al suo acquisto, si apre uno scenario che potrebbe portare a un suo addio già a gennaio. La situazione resta in evoluzione, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulle decisioni del giocatore e della società bianconera.

Il futuro di Weston McKennie è arrivato a un punto cruciale in questa sessione invernale di mercato. Il centrocampista statunitense, elemento chiave della Juventus di Luciano Spalletti, si è imposto come uno dei profili più ambiti a livello internazionale grazie a prestazioni di altissimo livello che ne hanno esaltato dinamismo, intensità e continuità. Secondo quanto riportato da Ben Jacobs, il classe 1998 è finito nel mirino di diversi club di Premier League, con due società inglesi che avrebbero già avviato i primi contatti esplorativi con il giocatore e con la Juventus. Le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità di adattarsi a più ruoli lo rendono un profilo perfetto per il calcio britannico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

