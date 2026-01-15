La Nato rafforza la propria presenza in Groenlandia

La Nato sta potenziando la propria presenza in Groenlandia, un territorio autonomo del Regno di Danimarca e membro dell’Alleanza Atlantica. La crescente attenzione riguarda sia le rotte tra Copenaghen e Nuuk, sia le strategie di sicurezza a livello europeo e globale. Questa presenza rafforzata sottolinea l’importanza strategica dell’isola nel contesto geopolitico, mantenendo comunque il ruolo di coordinamento tra le autorità danesi e le strutture dell’Alleanza.

Per il fronte Copenaghen-Nuuk e Bruxelles, è soltanto la Nato che deve occuparsi della sicurezza dell'isola: la Groenlandia, seppur con un'autonomia molto ampia, è parte del Regno di Danimarca, membro dell'Alleanza. Così, assicura il premier groenlandese Mute Edege, "è previsto un aumento del numero di voli e navi militari" della Nato.

