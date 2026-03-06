Elezioni provinciali Il flop di Santa Maria Capua Vetere | Conseguenza della politica fallimentare di Mirra

A Santa Maria Capua Vetere le elezioni provinciali si sono concluse con un risultato deludente, lasciando la città senza rappresentanti. La città, tra i tre grandi Comuni chiamati al voto, non ha ottenuto alcuna elezione, mentre Aversa e Maddaloni hanno visto partecipazioni e risultati diversi. La situazione ha suscitato proteste e critiche tra i residenti, evidenziando le difficoltà del sistema elettorale locale.

Nessun rappresentante dell'attuale consiglio comunale siederà in consiglio provinciale eppure erano ben cinque i candidati. Sulla questione interviene il consigliere comunale di minoranza Italo Crisileo: “Non è un caso, ma la conseguenza diretta della gestione politica fallimentare del sindaco Mirra”. Il dato più clamoroso riguarda i margini con cui la città ha perso la propria rappresentanza. Giuseppe Di Monaco e Martino Valiante sono rimasti fuori per un solo voto ponderato. “Quando una città perde due potenziali rappresentanti per un solo voto ponderato, significa che la maggioranza del sindaco non è stata capace nemmeno di garantire il minimo sostegno ai propri candidati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Santa Maria Capua Vetere, il Muro della Libertà diventa opera collettiva: al via il nuovo progetto di CiambroneDal 12 gennaio il murale da record mondiale nel carcere di SMCV si apre a detenuti, studenti, professionisti e artisti: un grande progetto...

Santa Maria Capua Vetere celebra l’apertura della Lectura Dantis e premia Padre Berardo Buonannoadino e Foligno, che ha illustrato il ruolo di San Domenico e San Francesco nel pensiero medievale.

