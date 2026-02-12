Santa Maria Capua Vetere celebra l’apertura della Lectura Dantis e premia Padre Berardo Buonanno

Santa Maria Capua Vetere ha aperto ufficialmente la Lectura Dantis, un evento che ha visto la partecipazione di molte personalità. Durante la cerimonia, è stato premiato Padre Berardo Buonanno, e tra gli altri presenti c’erano l’Arcivescovo di Capua, Monsignore Pietro Lagnese, e Padre Carlo Maria d’Amodio, Ministro Generale dei Frati Minori di Napoli e Caserta. La città si è riempita di entusiasmo per questa tradizione che celebra il poeta Dante Alighieri.

adino e Foligno, che ha illustrato il ruolo di San Domenico e San Francesco nel pensiero medievale. La sala era gremita di fedeli, studenti e appassionati dantisti, e sono stati esposti lavori sul canto undicesimo del Paradiso realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Righi Nervi Solimena. Il comitato organizzatore comprende i professori Guglielmo De Maria, Antonio Del Vecchio, Nicola Di Tella e Bonaventura Perrone.

