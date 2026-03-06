Mirko Boschetti è il candidato sindaco del Pd

Mirko Boschetti è stato scelto come candidato sindaco dal centrosinistra per le prossime elezioni comunali, che si svolgeranno il 24 e 25 maggio. La sua candidatura è stata annunciata ufficialmente dalla coalizione di riferimento e rappresenta un passaggio chiave nel percorso elettorale di questa zona. La scelta arriva in un momento di confronto tra diverse forze politiche locali.

Mirko Boschetti è il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra alle imminenti elezioni comunali, che si terranno il 24 e 25 maggio. Ieri sera si è infatti riunita la direzione del Pd per definire il nome, dopo settimane di confronti: e così è arrivata l’ufficialità per il favorito, giovane ex assessore ai Lavori pubblici. Trentunenne, nato nel 1994, nel suo percorso formativo e professionale Mirko Boschetti ha collaborato con l’Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Provincia di Ravenna a partire dal maggio 2020. Inoltre ha svolto uno stage al Parlamento Europeo a Bruxelles, dove tra il 2019 e il 2020 ha fornito assistenza all’onorevole Irene Tinagli negli uffici della presidenza nella commissione economia e affari monetari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

