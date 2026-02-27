Elettra Lamborghini | Una collega mi ha rubato una canzone ma ha fatto flop

Elettra Lamborghini ha dichiarato che una sua collega le avrebbe sottratto una canzone, ma il brano non avrebbe avuto successo. La cantante ha commentato la vicenda pubblicamente, facendo riferimento a questa presunta sottrazione e al risultato del pezzo. La notizia è stata riportata da diversi media e riguarda un episodio nel mondo dello spettacolo musicale.

Nel corso di una recente intervista, Elettra Lamborghini ha rivelato che una sua collega le ha rubato una canzone e non ha perso occasione per lanciare una frecciata. Quest’anno tra i Big in gara a Sanremo 2026 c’è anche Elettra Lamborghini. A distanza di 6 anni dall’ultima partecipazione, la cantante è tornata sul palco dell’Ariston e ha presentato il brano Voilà, che sta già conquistando il pubblico. In attesa di scoprire cosa accadrà e come si posizionerà la canzone, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Nel corso di una chiacchierata con That’s Fab, Elettra si è sottoposta al gioco Obbligo o verità e a quel punto ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata, che ha spiazzato i più. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Elettra Lamborghini: “Una collega mi ha rubato una canzone ma ha fatto flop” Leggi anche: “Mi è piaciuta Elettra Ferrari”, il lapsus di Iva Zanicchi su Lamborghini. “È stata la più intonata, il Santo Remo ha fatto il miracolo” Le pagelle: Elettra Lamborghini brutta copia (4); Tommaso Paradiso, finalmente una canzone (7), Sayf, che spessore (7,5)E quando pensavamo di esserci liberati dai tormentoni latin ecco un pezzo da trenino alimentato da merengue e reggaeton. Elettra Lamborghini - Pistolero (Testo/Lyrics) Temi più discussi: Yo la tengo como todas: Elettra Lamborghini ricorda questa frase a Laura Pausini, che reagisce così; Voilà Elettra Lamborghini in gara a Sanremo: dominatrice de I Nuovi Mostri, regina del twerking e dei fuorionda; Elettra Lamborghini fugge dai ‘festini bilaterali’: Stasera vi frego, lascio Sanremo e dormo a Montecarlo; Patty Pravo: Io una diva? Mi sento un frugolotto VIDEO. Sanremo 2026, Elettra Lamborghini non riesce a dormire e va su tutte le furie: Siamo tutti stanchi mortiElettra Lamborghini non riesce a dormire a causa delle feste collegate al Festival di Sanremo 2026 e sbotta sui social. Alle 3,15 della notte tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio, infatti, la cantan ... tpi.it Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 fa ballare l'Ariston con VoilàPop, spettacolo e ironia: la promessa di ritmo ed energia di una canzone pensata per far muovere..il bum bum. La cover di Asereje con Las Ketchup ... rainews.it Elettra Lamborghini non riesce a sfuggire dai festini bilaterali che la perseguitano anche a Monte-Carlo #elettralamborghini #radior101 #extrafestival #sanremo2026 - facebook.com facebook Sanremo, i festini bilaterali ed Elettra Lamborghini: «Stasera vi frego, vado a dormire a Montecarlo» x.com