Eleonora la campionessa di Torino perde 90 mila euro alla Ghigliottina | gag di Marco Liorni sul salotto di Piazza San Carlo

Durante la puntata di giovedì 5 marzo su Raiuno, Marco Liorni ha commentato una gag sul salotto di Piazza San Carlo, mentre Eleonora, la campionessa di Torino, ha perso 90 mila euro alla Ghigliottina. La parola-tabellone non era

Non era "Carnevale" la parola-tabellone della Ghigliottina nella puntata di ieri giovedì 5 marzo su Raiuno. Eleonora l'aveva scelta per associarla a "Musica", "Boss", "Città", "Chiacchiere", "Luigi XVI", i 5 indizi. Eleonora è partita chiacchiere, un dolce tipico del Carnevale, città del Carnevale, come Viareggio o Rio, musica tipica del Carnevale, Luigi XVI, una maschera del Carnevale francese e il boss del Carnevale. Ragionando con Marco Liorni si è resa conto che purtroppo non era quella la parola che le avrebbe permesso di vincere i 90 mila euro di montepremi. La busta sigillata conteneva la parola-soluzione. Eleonora per vincere avrebbe dovuto scrivere "salotto". 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Campionessa di Torino a L'Eredità: Eleonora però fallisce la parola vincente alla Ghigliottina e manca i 50mila euro. Gag di Marco Liorni sulla stazione di Porta SusaÈ di Torino la nuova campionessa de L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Marco Liorni su Rai 1.

