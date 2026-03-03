Campionessa di Torino a L' Eredità | Eleonora però fallisce la parola vincente alla Ghigliottina e manca i 50mila euro Gag di Marco Liorni sulla stazione di Porta Susa

Una concorrente di Torino ha conquistato la vittoria nella puntata di ieri di L'Eredità, il quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1. Eleonora ha avuto successo nel gioco, ma alla Ghigliottina ha sbagliato la parola finale, perdendo la possibilità di portare a casa i 50mila euro in palio. Durante la trasmissione, Liorni ha scherzato sulla stazione di Porta Susa.

È di Torino la nuova campionessa de L'Eredità, il quiz pre-serale condotto da Marco Liorni su Rai 1. Si chiama Eleonora e ha vinto la puntata mandata in onda ieri, lunedì 2 marzo 2026. Dopo avere battuto l'avversaria Fiamma nella sfida ai 100 secondi è arrivata alla Ghigliottina, il celebre gioco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it All’Eredità la Ghigliottina di Roberto Benigni, Marco Liorni: “Ci segue, gli abbiamo chiesto di idearne una”La Ghigliottina dell'Eredità di stasera, mercoledì 10 dicembre, è stata scritta e ideata da Roberto Benigni, protagonista della prima serata di Rai 1... L’Eredità, la campionessa Gabriella sciocca Marco Liorni e il pubblico: decisione irrevocabileUn clima sospeso, quasi irreale, ha accompagnato la puntata del 19 febbraio de l’Eredità, lo storico quiz show di Rai 1 che ogni sera tiene incollati... Una selezione di notizie su Campionessa di Torino Temi più discussi: Anna Arnaudo esclusa dai gruppi sportivi militari per una legge del Ventennio: il caso della campionessa di Cuneo in Parlamento; Verso le Paralimpiadi di Milano-Cortina: a Torino prima tappa della fiamma paralimpica; Gabriella ci ripensa e torna in studio: la campionessa piemontese ancora alla Ghigliottina; Lanci. I tricolori di Lanci Invernali. Arianna Fontana rinuncia a Sanremo: che cosa le è successo?Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 saranno ospiti sul palco dell’Ariston alcune delle campionesse delle Olimpiadi: Arianna Fontana era tra ... alfemminile.com Arianna Fontana, chi è la campionessa record nello short track. Da Torino a Milano Cortina: 20 anni di successiVent’anni di trionfi per Arianna Fontana. Da Torino 2006 a Milano Cortina 2026, passando per Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyeongchang 2018 e ... msn.com Sara Verteramo Battaglio CUS Torino Atletica Leggera si conferma campionessa italiana indoor nel peso con la misura di 16,31; secondo posto per Anita Nalessio (ASD Trevisatletica 15,28), terza piazza per Anna Musci Alteratletica Locorotondo sempre con - facebook.com facebook