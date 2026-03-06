Eleazaro Rossi | Lascio Le Iene ero un pagliaccio Pucci è innocuo il body shaming ai politici è un dovere civico
Eleazaro Rossi annuncia l’addio a Le Iene, definendosi un pagliaccio, e commenta che Pucci è innocuo. Nel corso di un’intervista a Fanpage.it, l’umorista affronta temi come religione, televisione e comicità, esprimendo le sue opinioni senza mezzi termini e senza usare un linguaggio diplomatico. La sua presa di posizione si concentra su questi argomenti, senza approfondimenti ulteriori o considerazioni di altro genere.
Nell’intervista a Fanpage.it lo stand-up comedian Eleazaro Rossi parla senza diplomazia di religione, televisione e comicità. Dal distacco da Le Iene alle critiche al format di Comedy Central fino ai giudizi sui colleghi Montanini, Ravenna, Giraud, Pucci e Luttazzi. E sulla satira verso i politici: “Il body shaming a loro è quasi un dovere civico”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Fabiana Sera vittima di body shaming: “Cerca una 48? Non la abbiamo. Se le piace mangiare, non è colpa nostra”
Selvaggia Lucarelli contro Carlo Conti: "Complimenti, a Sanremo anche quello che fa body shaming e battute omofobe". Pucci replica cosìL'annuncio di Andrea Pucci co-conduttore di Sanremo 2026 sta facendo molto discutere.