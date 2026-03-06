Eleazaro Rossi | Lascio Le Iene ero un pagliaccio Pucci è innocuo il body shaming ai politici è un dovere civico

Eleazaro Rossi annuncia l’addio a Le Iene, definendosi un pagliaccio, e commenta che Pucci è innocuo. Nel corso di un’intervista a Fanpage.it, l’umorista affronta temi come religione, televisione e comicità, esprimendo le sue opinioni senza mezzi termini e senza usare un linguaggio diplomatico. La sua presa di posizione si concentra su questi argomenti, senza approfondimenti ulteriori o considerazioni di altro genere.