Fabiana Sera vittima di body shaming | Cerca una 48? Non la abbiamo Se le piace mangiare non è colpa nostra

Fabiana Sera, speaker radiofonica, ha raccontato di aver subito un episodio di body shaming. Cercava un cappotto taglia 48 in negozio, ma le è stato risposto con un commento offensivo:

Fabiana Sera, speaker radiofonica, è stata vittima di body shaming. Cercava un cappotto taglia 48 ma le è stato risposto con un'offesa nei confronti del suo corpo: "Signora, se le piace mangiare non è colpa nostra".

Una cliente con taglia 48 ha ricevuto una risposta inaspettata da una commessa, suscitando stupore e disagio.

Una cliente con taglia 48, dopo aver contattato un negozio online per un cappotto, ha ricevuto una risposta che ha suscitato polemiche: “Se ha la taglia 48, se le piace mangiare, non è colpa nostra”.

