Il ministro dell' Ambiente Pichetto Fratin | Non abbiamo più bisogno di acquistare gas dalla Russia

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin afferma che l'Italia non necessita più di acquistare gas dalla Russia, sottolineando come attualmente il Paese copra circa il 46-47% della domanda energetica tramite rigassificatori e fonti internazionali.

"Noi non abbiamo più bisogno di acquistare dalla Russia, in questo momento stiamo acquistando gas da tutto il mondo, abbiamo il 46-47% della domanda di gas coperta da rigassificatori. Il problema Russia non si pone". Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a margine di Atreju. Iltempo.it

ministro ambiente pichetto fratinLa Scossa, il ministro Pichetto Fratin, il nucleare sostenibile e l’obiettivo decarbonizzazione: «Serve un futuro che tuteli la produzione industriale» - Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica all'evento "La scossa" di Open: «A chi ci ascolta spaventa avere 100 capannoni sparsi in Italia con un numero infinito di ospedali che producono ... open.online

Energia, Pichetto: non più necessari incentivi a fotovoltaico e eolico - (askanews) – “Oggi come oggi in Italia non è più necessario incentivare il fotovoltaico e l’eolico”. msn.com

il ministro dell ambiente pichetto fratin non abbiamo pi249 bisogno di acquistare gas dalla russia

© Iltempo.it - Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin: "Non abbiamo più bisogno di acquistare gas dalla Russia"

LETExpo 2024 Gilberto Pichetto Fratin Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Video LETExpo 2024 Gilberto Pichetto Fratin Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica