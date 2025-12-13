Il ministro dell' Ambiente Pichetto Fratin | Non abbiamo più bisogno di acquistare gas dalla Russia

Il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin afferma che l'Italia non necessita più di acquistare gas dalla Russia, sottolineando come attualmente il Paese copra circa il 46-47% della domanda energetica tramite rigassificatori e fonti internazionali.

"Noi non abbiamo più bisogno di acquistare dalla Russia, in questo momento stiamo acquistando gas da tutto il mondo, abbiamo il 46-47% della domanda di gas coperta da rigassificatori. Il problema Russia non si pone". Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a margine di Atreju. Iltempo.it La Scossa, il ministro Pichetto Fratin, il nucleare sostenibile e l’obiettivo decarbonizzazione: «Serve un futuro che tuteli la produzione industriale» - Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica all'evento "La scossa" di Open: «A chi ci ascolta spaventa avere 100 capannoni sparsi in Italia con un numero infinito di ospedali che producono ... open.online

Energia, Pichetto: non più necessari incentivi a fotovoltaico e eolico - (askanews) – “Oggi come oggi in Italia non è più necessario incentivare il fotovoltaico e l’eolico”. msn.com

Il Ministro per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, nell'ambito della campagna informativa volta a tutelare l'incolumità dei cittadini italiani in tema di sicurezza elettrica e infrastrutturale legata all'installazione degli Alberi di Natale, ha dir - facebook.com facebook

