Domenica al museo | il 1° febbraio ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali

Domenica 1 febbraio, musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura statali saranno aperti gratuitamente. Il Ministero della Cultura organizza di nuovo questa giornata, invitando tutti a visitare le strutture senza spendere un euro. È un’occasione per scoprire arte e storia senza barriere.

Torna domenica 1 febbraio l'appuntamento con la #domenicalmuseo, l'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che apre gratuitamente le porte di musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura statali. Come di consueto, l'accesso sarà possibile negli orari ordinari di apertura, con prenotazione consigliata o obbligatoria nei siti che la prevedono. Nel precedente appuntamento del 4 gennaio, sono stati registrati 223.018 ingressi. Un dato che conferma la continuità di interesse verso un'iniziativa ormai consolidata e diffusa su tutto il territorio. Per informazioni aggiornate, orari e modalità di accesso, è possibile utilizzare l'app Musei Italiani, che fornisce indicazioni utili anche sulla disponibilità dei biglietti e sulle eventuali prenotazioni richieste.

