Criminalità informatica intelligenza artificiale e investigazioni digitali | le nuove sfide della sicurezza digitale

Il rapido sviluppo della tecnologia e delle minacce digitali richiede un continuo aggiornamento delle strategie di sicurezza. A Roma, il 12 dicembre 2025, l'Associazione Italiana Digital Forensics ha convocato esperti e vertici della cybersecurity italiana per discutere delle sfide emergenti legate alla criminalità informatica, all'intelligenza artificiale e alle investigazioni digitali.

Roma, 12 dicembre 2025 – In un contesto geopolitico sempre più caratterizzato da minacce ibride e attacchi informatici di matrice criminale e statuale, l'Associazione Italiana Digital Forensics (IISFA) ha riunito a Roma, presso il Centro Congressi Frentani, i massimi vertici della cybersecurity italiana per un confronto su criminalità informatica, intelligenza artificiale e investigazioni digitali. L'evento, che ha registrato una straordinaria partecipazione di professionisti tra investigatori, magistrati, avvocati, responsabili IT e security manager, ha rappresentato un momento di dialogo tra istituzioni, forze dell'ordine, accademia e settore privato.