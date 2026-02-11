Caos tributi e servizio idrico a Reggio Calabria la denuncia di Federconsumatori e Spi Cgil

Caos tra tributi e servizio idrico a Reggio Calabria. Federconsumatori e Spi Cgil della città metropolitana denunciano una situazione ormai insostenibile. Centinaia di cittadini, soprattutto pensionati e famiglie con redditi fissi, si trovano in difficoltà a causa di problemi che non trovano ancora soluzione. La polemica si accende, mentre molti chiedono interventi concreti per mettere fine a questa crisi.

Federconsumatori Reggio Calabria e Spi Cgil Città metropolitana accendono i riflettori su una condizione definita ormai "insostenibile", che coinvolge centinaia di cittadini e colpisce in modo particolare pensionati e famiglie con redditi fissi. Al centro della denuncia vi sono gravi criticità.

Dal giugno 2021, Spi Cgil e Federconsumatori offrono gratuitamente il rilascio di oltre 6.

