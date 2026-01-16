Progetto di facilitazione Spi Cgil e Federconsumatori rilasciano oltre 6mila SPID

Dal giugno 2021, Spi Cgil e Federconsumatori offrono gratuitamente il rilascio di oltre 6.000 credenziali SPID, grazie a una convenzione con Lepida. Questa iniziativa mira a facilitare l'accesso ai servizi digitali per i cittadini, rendendo più semplice e accessibile l'uso delle piattaforme online della pubblica amministrazione. Un supporto concreto per promuovere l'inclusione digitale e l'autonomia nell'utilizzo dei servizi digitali.

Spi Cgil Federconsumatori sono partiti alla fine di giugno 2021 con il rilascio gratuito dello SPID, a seguito di una convenzione non onerosa con Lepida. All'inizio erano quaranta i volontari e le volontarie impegnatie in 23 Camere del Lavoro della provincia. Nel tempo sono stati attive oltre 60.

