Unione Valdera | nelle scuole arriva Carlotta la carota magica per educare i bambini alla sana alimentazione
Presentato presso la sede dell’Unione Valdera il progetto 'Le avventure di Carlotta, la carota magica', un’iniziativa che porterà nelle scuole primarie degli otto Comuni dell’Unione (Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia, Pontedera) un nuovo modo di parlare di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: Arriva il "Progetto ambiente", il percorso nelle scuole primarie per educare alla sostenibilità
Leggi anche: Aurigemma: "Educare i giovani a una sana alimentazione è una priorità"
Iscrizioni classi prime anno scolastico 2026/2027. Domande dal 13 Gennaio al 14 Febbraio.
Unione Valdera: nelle scuole arriva Carlotta, la carota magica, per educare i bambini alla sana alimentazione - Presentato presso la sede dell’Unione Valdera il progetto 'Le avventure di Carlotta, la carota magica', un’iniziativa che porterà nelle scuole primarie degli otto Comuni dell’Unione (Bientina, Buti, ... pisatoday.it
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.