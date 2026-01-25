Bandai Namco ha annunciato Dragon Ball Age 1000, un nuovo videogioco ambientato nell’universo di Dragon Ball, sviluppato in collaborazione con Akira Toriyama. Il titolo, il cui nome in codice è ancora riservato, è previsto per il 2027. Questa novità rappresenta un ulteriore passo nella serie, offrendo ai fan un’esperienza immersiva e fedele alle origini del franchise.

Bandai Namco ha annunciato ufficialmente Dragon Ball Age 1000, un nuovo progetto videoludico dal nome in codice ed ambientato nell’universo di Dragon Ball e previsto per il 2027. Il titolo, al momento indicato come nome in codice, è stato presentato insieme a un primo trailer e promette di ampliare la serie con un mondo completamente nuovo. L’annuncio ha attirato particolare attenzione per il forte coinvolgimento creativo di Akira Toriyama, autore storico del franchise. Nonostante manchino ancora informazioni precise sulle piattaforme, è plausibile un’uscita su PC e sulle principali console di attuale generazione, con questo nuovo progetto che si propone come uno dei più ambiziosi mai realizzati per il brand. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Dragon Ball Age 1000, annunciato il nuovo gioco della serie di Bandai Namco ed Akira Toriyama

