Beast of Reincarnation, il nuovo titolo di Game Freak, si presenta con un trailer che ne svela dettagli sulla storia, il gameplay e la data di uscita. Il video offre una prima panoramica sulle caratteristiche del gioco, confermando l’interesse per i fan e gli appassionati di nuove avventure. Il periodo di lancio è stato annunciato, fornendo indicazioni sui tempi di attesa per l’uscita ufficiale.

Beast of Reincarnation è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer, offrendo uno sguardo più chiaro su identità, gameplay e periodo di uscita del prossimo progetto di Game Freak. Dopo sei anni di sviluppo, lo studio celebre per Pokémon propone un action RPG ambizioso e molto diverso dal passato. Il gioco unisce combattimenti rapidi, elementi strategici e una storia dal tono oscuro e simbolico. La pubblicazione è fissata per l’estate 2026, con lancio diretto su Game Pass. Il nuovo video ha permesso di comprendere meglio mondo, personaggi e meccaniche chiave dell’esperienza. La storia è ambientata nell’anno 4026, in una terra orientale devastata da una misteriosa piaga chiamata “blight”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Beast of Reincarnation, il nuovo gioco Game Freak riceve il nuovo trailer e un periodo di uscita

